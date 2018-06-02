Пропавшая 7-летняя девочка обнаружена мертвой



Фото из социальных сетей

Сегодня утром мы писали о том, что к поискам пропавшей 7-летней Марии Перевозчиковой подключились экстрасенсы. Пришла трагичная весть из города Белова Кемеровской области – девочку нашли мертвой.Как пишет издание Сибдепо, об этом заявил ненаванный осведомленный источник.- приводит издание слова источника.Напомним, девочка пропала в минувший вторник, 29 мая, примерно в 15 асов по местному времени. В ее поисках принимали участие свыше 1000 человек, включая волонтеров из других российских регионов. За информацию о местонахождении ребенка власти обещали 1 миллион рублей. По факту было возбуждено уголовное дело.В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Причина смерти девочки устанавливается.