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Пропавшая 7-летняя девочка обнаружена мертвой

03.06.2018 11:14 — Разное | UDF  
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Фото из социальных сетей
Трагедия произошла в Белове.

Сегодня утром мы писали о том, что к поискам пропавшей 7-летней Марии Перевозчиковой подключились экстрасенсы. Пришла трагичная весть из города Белова Кемеровской области – девочку нашли мертвой.

Как пишет издание Сибдепо, об этом заявил ненаванный осведомленный источник. «Тело девочки нашли на территории ее же дома. Другой информации пока нет», - приводит издание слова источника.

Напомним, девочка пропала в минувший вторник, 29 мая, примерно в 15 асов по местному времени. В ее поисках принимали участие свыше 1000 человек, включая волонтеров из других российских регионов. За информацию о местонахождении ребенка власти обещали 1 миллион рублей. По факту было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Причина смерти девочки устанавливается.

 
 
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