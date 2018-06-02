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"Единственный выход – голодать". Белорусы добиваются своих прав
Отчаянный шаг – голодовка, похоже, становится уже обычным шагом. Таким образом к своим проблемам пытаются привлечь внимание люди, которые не добились справедливости. Две женщины из Гомеля голодают уже больше недели. Они добиваются встречи с Александром Лукашенко, чтобы рассказать ему о коммунальных беспорядках. Но захочет ли руководитель страны их выслушать и услышать?
Смотрите в видеоматериале.
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Отчаянный шаг – голодовка, похоже, становится уже обычным шагом.
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