Лавров в Пхеньяне сделал заявку на новый мем

После Беларуси российский министр иностранных дел Сергей Лавров отправился в Северную Корею. Там он сделал, по крайней мере, три вещи.





Выразил уважение Ким Ир Сену и Ким Чен Иру

Поздоровался с Ким Чен Ыном

Создал предпосылки для появления нового мема

Выражение лица российского министра на пресс-конференции передает такую гамму эмоций, что вполне может соперничать с популярными образчиками упомянутого жанра.Ранееуже отличился на этом поприще матерным комментарием во время другого зарубежного визита.