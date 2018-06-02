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Лавров в Пхеньяне сделал заявку на новый мем
После Беларуси российский министр иностранных дел Сергей Лавров отправился в Северную Корею. Там он сделал, по крайней мере, три вещи.
Выразил уважение Ким Ир Сену и Ким Чен Иру
Поздоровался с Ким Чен Ыном
Создал предпосылки для появления нового мема
Выражение лица российского министра на пресс-конференции передает такую гамму эмоций, что вполне может соперничать с популярными образчиками упомянутого жанра.
Ранее Сергей Лавров уже отличился на этом поприще матерным комментарием во время другого зарубежного визита.
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После Беларуси российский министр иностранных дел Сергей Лавров отправился в Северную Корею. Там он сделал, по крайней мере, три вещи.
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