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Лукашенко хочет отгородиться от России?
Усиление государственной границы, увеличение количества пограничных войск и даже возможность создания настоящей границы с Россией. Глава Беларуси посетил пограничные отряды, где сделал ряд громких заявлений.
Охрана государственной границы будет оставаться приоритетом властей Беларуси, заявил Александр Лукашенко сегодня во время посещения Брестского пограничного отряда.
«Военное противостояние происходит почти на всех континентах, накручивается силовое противоборство, в том числе непосредственно возле рубежей Беларуси», – отметил Лукашенко.
Более конкретно о противостоянии у границ Лукашенко высказался накануне, во время визита на погранзаставу «Дивин» в Кобринском районе. Он посетовал на планы вооружения Польши и непредсказуемую ситуацию в Украине. Но больше всего раскритиковал Россию.
«Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся – нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу – пожалуйста», – возмущался глава Беларуси.
Граница с Россией не охраняется
Ответом Минска на размещение Кремлем на рубежах Беларуси пограничных частей может стать создание на российском направлении полноценное границы. Также Лукашенко не исключил, что передаст несколько тысяч солдат в пограничные войска.
«Может быть, нам где-то в армии падсократиться на 2-3 тысячи, оставив им это количество. Пусть они будут на каждой заставе по 5-10 человек. Не лишние, а чтобы более свободно служить в каком-то резерве », – добавил Александр Лукашенко.
По мнению экспертов, увеличение личного состава пограничных войск нужно для одной цели.
«Это, скорее всего, может быть связано с тем, что продолжительность тех участков, которые они защищают, вырастет. А на сегодняшний день мы не охраняем только границу с Россией», – считает эксперт «Belarus Security Blog» Андрей Поротников.
Глава Беларуси недавно назвал белорусско-российскую границу «самой удивительной в Европе». Пограничного контроля на ней не существовало два десятилетия. Однако осенью 2016 года российские пограничники запретили проезжать через нее всем, кроме граждан России и Беларуси. Москва начала расширять пограничную инфраструктуру. Беларусь несет потери от прекращения транзита.
Границы – это препятствия для торговли и работы, но эксперты посчитали, что восстановление пограничного контроля с Россией может быть даже экономически оправдано.
К тому же, похоже, что и Москва, а следом за ней и Минск готовы к восстановлению границы, что еще несколько лет назад выглядело невероятным.
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Усиление государственной границы, увеличение количества пограничных войск и даже возможность создания настоящей границы с Россией.
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