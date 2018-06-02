БАТЭ потерпел первое поражение в чемпионате Беларуси

Подопечныеуступили аутсайдерам со счётом 1:2. Для борисовчан это первое поражение в текущем розыгрыше. Кроме того, впервые в чемпионате БАТЭ пропустил в одном матче два мяча. Победу принесли «Городее» голы. Причём последний отличился на пятой добавленной минуте.