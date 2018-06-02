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БАТЭ потерпел первое поражение в чемпионате Беларуси
Неожиданной осечкой закончился для действующего чемпиона Беларуси по футболу выезд в Городею на игру 10-го тура с одноимённой командой.
Подопечные Олега Дулуба уступили аутсайдерам со счётом 1:2. Для борисовчан это первое поражение в текущем розыгрыше. Кроме того, впервые в чемпионате БАТЭ пропустил в одном матче два мяча. Победу принесли «Городее» голы Бояна Дубайича и Сергея Усени. Причём последний отличился на пятой добавленной минуте.
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Неожиданной осечкой закончился для действующего чемпиона Беларуси по футболу выезд в Городею.
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