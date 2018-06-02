Учёные смогут восстановить зубную эмаль

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Международная группа химиков в Великобритании создала состав, который может заменить зубную эмаль.Новый материал выполнен на основе белка, который производится при формировании челюсти человека. Благодаря открытию, учёные смогли синтезировать искусственный материал.Изобретение по своему составу очень схоже с природной эмалью зубов. Вещество невосприимчиво к высоким температурам, кислой пище или напиткам.Кроме этого, в ходе производства инновационного состава есть возможность менять степень прочности. Во время синтеза материал можно программировать: какое количество ингредиентов добавить, чтобы получить желаемый уровень.