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Лукашенко: Младший сын готовится быть пограничником
Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин", 1 июня 2018 года. Фото: пресс-служба президента Беларуси
Президент в свое время служил в пограничных войсках. Александр Лукашенко заявил, что если бы не служба в погранвойсках, он, возможно, не стал бы президентом. Рассказал он и о традициях празднования Дня пограничника.
«Раньше пограничники кто-то в фонтанах купался и прочее. Я не купался, но принимал участие в этих днях. По мере движения в своей жизни мне приходилось менять привычки в эти дни. Это уже больше, наверное, дети мои… Здесь старший, средний — на работе сегодня. Младший готовится быть пограничником, если ему понравится служба в пограничных войсках. Но я, конечно, хотел бы», — отметил Александр Лукашенко,
Фото: пресс-служба президента Беларуси
Президент отметил, что в пограничники пошел сам.
«В погранвойска я пошел сам. Закончил университет в свое время, хорошо закончил, я единственный сын у матери, и с педобразованием тогда не призывали в войска вообще. Но у меня все мои двоюродные братья были пограничниками. И тот брат, с которым я вырос, я помню, как он уходил в погранвойска и возвращался — весь в медалях и орденах. Конечно, это сформировало у меня желание служить в пограничных войсках», — поделился воспоминаниями Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы «Дивин», 1 июня 2018 года. Фото: пресс-служба президента Беларуси
Он рассказал, что, когда закончил вуз, на границе было всего три места, куда он мог попасть с высшим образованием: «Могли взять только троих человек — служить в Кушке, на Даманском и в Брестском пограничном отряде». «Ну, я — патриот — после событий на Даманском: да, я пойду, говорю, туда служить. Думал, если я так жестко поставлю вопрос, то КГБ меня туда отправит (это тогда были войска КГБ). Помню, майор мне говорит: „У тебя скоро сын родится (я уже женат был), какой Даманский, ты же не знаешь, что там будет“. Я говорю: „Нет, я настаиваю: если не на Даманский, ладно, пойду на Кушку“. Он говорит: „Нет, пойдешь в Брестский пограничный отряд — здесь на месте, ближе“. Я прикинул, думаю, ладно, а то вообще не возьмут», — продолжил президент.
Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы «Дивин», 1 июня 2018 года. Фото: пресс-служба президента Беларуси
«И вот, когда я пришел в Брестский пограничный отряд, я понял, что лучше бы я служил на Даманском. Это кошмарная была служба, и дергали нас очень серьезно, — рассказал глава государства. — Очень серьезно относились к защите государственной границы. Отряд был лучшим в Советском Союзе, но и служить было очень тяжело».
Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы «Дивин», 1 июня 2018 года. Фото: пресс-служба президента Беларуси
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Александр Лукашенко 1 июня посетил пограничную заставу "Дивин" в Брестской области.
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