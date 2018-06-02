Лукашенко: Младший сын готовится быть пограничником



Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин", 1 июня 2018 года. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Фото: пресс-служба президента Беларуси

Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы «Дивин», 1 июня 2018 года. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы «Дивин», 1 июня 2018 года. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы «Дивин», 1 июня 2018 года. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент в свое время служил в пограничных войсках.заявил, что если бы не служба в погранвойсках, он, возможно, не стал бы президентом. Рассказал он и о традициях празднования Дня пограничника.— отметил Александр Лукашенко,ОНТ.Президент отметил, что в пограничники пошел сам.— поделился воспоминаниями Александр Лукашенко.Он рассказал, что, когда закончил вуз, на границе было всего три места, куда он мог попасть с высшим образованием: «, — продолжил президент.— рассказал глава государства.