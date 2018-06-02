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Фотофакт. На минской заправке продают мясо почти по 100 рублей за килограмм
Александра Квиткевич, TUT.BY
Здесь есть и мраморная говядина по 72 с лишним рубля, и окорочок по 10 рублей 53 копейки за 100 грамм. Продавцы говорят, что эти продукты покупают нечасто, но некоторые все-таки берут.
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Окорок не единственный деликатес, который можно увидеть на прилавке мини-магазина одной из заправок в Минске.
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