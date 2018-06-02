Крупные нефтяные компании России отказались снижать цены на бензин

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РБК

В среду, 30 мая, на совещании у Козака прошло обсуждение ситуации в нефтяной отрасли, на котором присутствовали представители крупнейших нефтяных компаний. На нем утвердили ранее озвученное снижение ставок акцизов на бензин и дизтопливо с 1 июня на 3 тыс. и 2 тыс. российских рублей за тонну, а также решение не повышать акцизы с 1 июля, как это предполагалось ранее (примерно на 700 рублей за тонну).Сегодня вице-премьер сказал, что крупнейшие нефтяные компании дали гарантии, что зафиксируют цены на нефтепродукты по состоянию на 30 мая.пояснил вице-премьер.После снижения акцизов на нефтепродукты расходы федерального бюджета сокращать не придется, заверил. По его словам, бюджет будет «отбалансирован». Ранее вице-премьер оценивал, что объем выпадающих доходов бюджета от снижения ставок акцизов на бензин и дизельное топливо может составить 100 млрд российских рублей.На снижение акцизов власти пошли с учетом прогнозов о повышении цен на моторное топливо на 30% к концу года. Вице-премьер отметил, что стоимость топлива находится под давлением мировых цен на нефть.В настоящее время правительств Беларуси отрабатывает механизм изменения розничных цен согласно уровню сложившейся цены на нефть, сообщил 31 мая председатель концерна «Белнефтехим». Он констатировал, что в связи с удорожанием стоимости нефти повышение цен на топливо неизбежно. Ранее глава «Белнефтехима» отмечал, что при цене нефти 80 долларов за баррель бензин должен подорожать на 24%. При этом власти не хотели допустить перетока топлива из приграничных российских регионов, поэтому стремились держать стоимость нефтепродуктов на российском уровне.