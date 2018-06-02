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В Минском районе упал паратрайк, пострадал мужчина

03.06.2018 10:14 — Разное | UDF  
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Фото: МЧС
В Минском районе вечером упал паратрайк. По предварительной информации, во время полета могла оборваться стропа, пострадал мужчина, сообщили в МЧС.

Около восьми часов вечера 2 июня спасателям сообщили о падении летательного аппарата в Минском районе возле деревни Лошаны. Оказалось, что мужчина совершал полет на паратрайке.

По предварительной информации, во время полета могла оборваться стропа и аппарат упал в лесном массиве. При падении мужчина получил травму плеча. Спасатели оказали ему помощь и передали бригаде врачей.

Состояние мужчины удовлетворительное. Причины произошедшего выясняются.

 
 
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По предварительной информации, во время полета могла оборваться стропа, пострадал мужчина.
 
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