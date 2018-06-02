"Я приехал сюда не за деньгами". Как тренер из Японии поднимает белорусский минорный футбол

Аллен Нишие родился в Токио. Начал играть в футбол, великим футболистом не стал, но нашел себя в тренерской работе. О нем тепло отзываются в Чехии. А в апреле японский специалист приехал в Беларусь, чтобы войти в тренерский штаб футбольного клуба «Осиповичи», начавшего сезон во второй лиге.



Фото: ФК «Осиповичи»

SPORT.TUT.BY поговорил с азиатским специалистом о европейском детском футболе, белорусском миноре и тоске по родине.

«Я поражался самоотдаче чешских детей, насколько они профессиональны в свои годы»

В позапрошлом сезоне клуб из могилевской области впервые за 15 лет вышел в первую лигу, но уже по ходу сезона стал пробуксовывать и в итоге вылетел. Незадолго до этого «паровозов» покинул главком Александр Кончиц.

Кадровую революцию в клубе начал запускать 22-летний Павел Остроух, ставший директором клуба, а тренером выбрали действующего игрока «зелено-белых» Дениса Дригалева. На этом назначения не закончились. В конце прошлогоднего чемпионата в «Осиповичи» обратился японский тренер Аллен Нишие, предложив свои услуги руководству.

— Мой друг, живущий в Праге, как-то рассказал мне об Осиповичах. Я немного почитал о местном футбольном клубе, — говорит Аллен. До этого я уже приезжал в Беларусь, у меня здесь живут друзья. Поэтому каких-то долгих решений, ехать или не ехать, не было. Мы созвонились с руководством по скайпу и обсудили рабочие моменты. Я сказал, что хочу набраться опыта, и мне пошли навстречу.

По словам директора клуба, вопрос с официальным трудоустройством решили не без проблем. Аллен приехал на базу перед самым началом чемпионата. К слову, «подписывая» тренера с европейским опытом, «паровозы» не прогадали.



Фото из личного архива героя

Аллен Нишие не хватал звезд с неба как игрок, но засветился в пражском «Локомотиве» и голландском «Волендаме» из четвертого дивизиона. Повесив бутсы на гвоздь, японец задержался в Европе, работая журналистом, переводчиком и тренируя в минорных европейских лигах. Лицензию категории «B» тренер получил благодаря работе с детьми из академии чешской «Дуклы».

— Почти всю карьеру я отработал в небольших чешских командах. Во многом все похоже на то, что я делаю сейчас, но то было в более минорных лигах. В той же Чехии только два топ-дивизиона, остальные для полупрофессиональных или вовсе любительских клубов. У многих команд были проблемы с финансированием, поэтому они распадались.

В Праге я тренировал младшие команды в местной «Дукле», чтобы получить опыт в клубе высшего дивизиона. Знаете, ощущается некая разница в воспитании футболистов. Я не думаю, что это как-то связано с менталитетом, больше зависит от уровня коллектива. В белорусском миноре неплохая подготовка. По крайней мере, по сравнению с клубами, в которых я работал. Хотя в «Дукле» я поражался самоотдаче чешских детей, насколько они профессиональны в свои годы. В то же время мой друг начал проект по созданию профессиональной женской команды в Праге, какое-то время я ему помогал с этим.

«Александр Глеб известнее многих японских футболистов»

В «Осиповичах» Аллен работает старшим тренером, помогая по тактике и курируя тренировочный процесс.

— Сейчас мой русский не на том уровне, чтобы все понимали мои команды на 100 процентов. Слава богу, футбольная терминология известна всем, да и главный тренер рядом. Мы хорошо общаемся с ребятами из команды. У нас хорошие игроки, во многих есть потенциал. Видно, что футболисты хотят улучшить свою игру, стать более мастеровитыми в технико-тактических аспектах. Плюс у нас молодое руководство, открытое для новых идей, и я думаю, что эти люди в долгосрочной перспективе принесут пользу команде.

Летом сборная Японии приедет в Россию на чемпионат мира. В группе Н «самураи» сыграют против Колумбии, Польши и Сенегала. Сейчас азиатская команда занимает 55-е место в рейтинге ФИФА, а в 2002 году на совместном с Южной Кореей чемпионате мира дошла до 1/8 финала. Лидеры дружины Синдзи Кагава, Юто Нагатомо и Синдзи Окадзаки сейчас на видных ролях в европейских клубах, а молодые футболисты с завидной регулярностью перебираются в топ-чемпионаты.



Фото: ФК «Осиповичи»

— Я никогда не был на чемпионате мира, но сезон же не остановится из-за этого события. Было бы неплохо съездить в Россию, но я не думаю, что это произойдет в этот раз. Может быть, посмотрим матчи сборной Японии вместе с командой.

Тренер уверен, что у Японии уже есть успехи в развитии детско-юношеского футбола.

— Например, возьмем Беларусь и Японию. Один из факторов, который следовало бы учитывать, — численность населения. Я слышал, что в Беларуси всего 10 миллионов человек, а в Японии — больше 120. Плюс бейсбол все же популярнее футбола. Однако мы имеем ряд японских игроков, выступающих в Европе.

В контексте подхода к тренировочному процессу у Японии и Беларуси все же есть одно сходство: футболисты слушают тренеров больше, чем в Западной Европе, где игроки, как правило, индивидуалисты. Совру, если скажу, что не знаю белорусских футболистов. Например, Александр Глеб. Он известнее многих японских футболистов. Вместе с БАТЭ и «Арсеналом» он достиг больших высот на европейской арене.

Во-вторых, молодежный футбол в Беларуси гораздо менее структурирован, чем в Японии, Чехии и Нидерландах. Пропадает дворовый футбол, это отражается на состоянии молодежных команд. Я стараюсь отслеживать такие тенденции.

К сожалению, небольшие страны чаще всего сильно отстают от футбольных трендов.

Сегодня мы можем отследить это на примере голландского футбола. Они много лет задавали тон детско-юношескому футболу и вырастили плеяду топ-игроков, но не смогли продвинуться дальше. Их методы подготовки изучили и усовершенствовали. То, что было особенным, стало вполне обычным. Такие отставания можно сократить, если проводить больше семинаров для тренеров.

«Я наслаждаюсь своей работой в Беларуси, у меня здесь много друзей»

Аллен Нишие не первый иностранный тренер в нашем минорном футболе. Когда-то минский «Партизан» возглавлял немец Карл Альвин Штригель. Но тренера из Японии в чемпионатах низших лиг еще не было. Европейские тренеры, как правило, торопились домой, не увидев космических зарплат. Сейчас Аллен настроен на долгие взаимоотношения с Беларусью.

— Трудно говорить о странах, потому что я не верю в национальные стереотипы. Сейчас я наслаждаюсь своей работой в Беларуси, у меня здесь много друзей. Люди, с которыми я встречаюсь, чаще всего доброжелательны ко мне. Когда я только приехал, местные жители делали селфи со мной, пытались поговорить. Я с самого начала знал, что в клубе очень скромные условия, но я приехал сюда не за деньгами. Для меня это точно такой же опыт, как и в Чехии.

Знаете, у меня нет тоски по родине. Может, когда поеду в Японию, я почувствую, что мне чего-то не хватало. С Прагой такая же история. Признаюсь, я много сижу в интернете, читаю о вашей стране. Когда у меня будет выходной день, я надеюсь увидеть и другие города, кроме Осиповичей и Минска. Хочу попробовать больше белорусской кухни.