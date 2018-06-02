"Лидсельмаш" в четвертый раз стал чемпионом Беларуси по мини-футболу

Обыграв в третьем матче «золотой» стадии плей-офф чемпионата Беларуси в серии послематчевых пенальти гомельский ВРЗ, «Лидсельмаш» в четвертый раз в своей истории стал победителем национального первенства, сообщает официальный сайт Белорусской ассоциации мини-футбола.



Фото: Lidselmashfc Official

До этого были «Лидсельмаш» завоевывал титулы также в 2012, 2015 и 2016 годах. Больше чемпионств только у «Дорожника» — шесть.

Наставник Виктор Тарчило привел руководимую им команду к золотым медалям в шестой раз (помимо «Лидсельмаша», он выигрывал звание чемпиона с «Витэном» в 2008 и 2009 годах). По этому показателю Виктор Константинович уступает только Валерию Досько, который приводил свои клубы к чемпионству восемь раз.

ВРЗ (Гомель) — «Лидсельмаш» (Лида) — 4:4 (2:1, 1:2, 1:1), пенальти 4:5

2 июня. Гомель. Универсальный зал игровых видов спорта «Локомотив». 850 зрителей.

Судьи: М. Дейкало, М. Прохоров (оба — Минск). Резервный арбитр: П. Акулич (Жодино).

Инспектор: М. Цуканов (Гомель).

ВРЗ: Дегтяренко (Куди — на три послематчевых пенальти); Григорьев (капитан) — Матвеенко — Селюк — Чернейко; Золотухин — Рогачев — Пинчук — Е. Клочко; Гончаров, Лемешко.

«Лидсельмаш»: Змысля (Головнев — на послематчевые пенальти); Воронин — Рось — Себискверадзе — Жигалко (капитан); Лось, Тодуа, Горошко.

Мячи: 0:1 — Жигалко (4.03, пас — Себискверадзе). 1:1 — Тодуа (7.41, в свои ворота, пас — Пинчук). 2:1 — Рогачев (11.37, пас — Пинчук). 2:2 — Лось (24.14, пас — Воронин). 2:3 — Себискверадзе (37.44). 3:3 — Рогачев (39.47). 3:4 — Себискверадзе (42.36, пас — Лось). 4:4 — Е. Клочко (45.54).

Предупреждения: Пинчук (8.17, грубая игра) — Лось (14.32, несоблюдение 5-метрового расстояния).

Фолы: 5−3, 4−2.

Послематчевые пенальти: 1:0 — Золотухин. 1:1 — Лось. 2:1 — Рогачев. 2:2 — Рось. 3:2 — Е.Клочко. 3:3 — Жигалко. 4:3 — Григорьев. 4:4 — Тодуа. 4:4 — Селюк (перекладина). 4:5 — Воронин.

Лучшие игроки матча: Воронин, Себисквекрадзе, Пинчук.

Итог финальной серии (до 3 побед): ВРЗ — «Лидсельмаш» — 0−3 (1:3, 1:3, 4:4, пенальти 4:5).

Бронзовым медалистом 29-го чемпионата Беларуси стала «Столица», не сумевшая защитить прошлогодний чемпионский титул. В серии за 3-е место (до 2 побед) минчане взяли верх над «Витэном» — 2−0 (6:3, 3:2)

«Столичники» в третий раз за пять лет стали обладателями бронзовых медалей, еще дважды за эти 5 лет они становились победителями первенства.

Отметим, что по итогам регулярного сезона чемпионата Беларуси квартет сильнейших выглядел так: ВРЗ — 77 очков, «Лидсельмаш» — 72, «Столица» — 70, «Витэн» — 63.

Лучшие бомбардиры плей-офф: Евгений Клочко (ВРЗ) — 8, Михаил Грицына («Столица»), Владимир Жигалко («Лидсельмаш») — по 7, Арчил Себискверадзе («Лидсельмаш») — 6, Роман Кордоба («Витэн»), Евгений Рогачев (ВРЗ) — по 5.

Лучшие бомбардиры чемпионата: Андрей Скварчевский («Дорожник») — 35, Владимир Жигалко («Лидсельмаш») — 34, Иван Заяц («УВД-Динамо») — 28, Евгений Клочко, Евгений Рогачев (оба — ВРЗ) — по 25.