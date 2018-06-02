В понедельник синоптики обещают грозы и до +30





Завтра днем будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Хотя во второй половине дня в отдельных районах по северной части страны пройдут кратковременные дожди. Если на севере прогнозируются грозы, то на южной части страны будет идеальная летняя погода и воздух здесь прогреется до 30 градусов.

Ночью и утром температура составит 10-16 градусов тепла. После обеда потеплеет до 24-30 градусов.

Сегодня же во второй половине дня температура будет колебаться в диапазоне от +24 до +29. Будет тепло и комфортно.

