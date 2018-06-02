В Минске 5-7 июня пройдут три мини-ярмарки вакансий





Первое мероприятие пройдет во вторник в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома на просп. Любимова, 14. Здесь желающие смогут ознакомиться с актуальными вакансиями у ООО "Новобрас", занимающегося производством полуфабрикатов из мяса говядины и свинины, а также сети кафе ООО "Формула пиццы".

В среду в отделе обслуживания граждан №1 по ул. Я.Коласа, 69, желающие смогут ознакомиться с предложениями о работе ООО "Новобрас", еще одного производителя мясной продукции ООО "Кубелец", а ОАО "Персонал Партнер" подготовит список вакансий складских работников.

Завершится неделя мини-ярмарок в четверг в отделе обслуживания граждан №3 на ул. Щербакова, 32. Помимо ООО "Новобрас", со своими вакансиями желающих познакомит ОАО "Комплект", занимающийся переработкой, складированием и продажей стройматериалов.

Все мероприятия пройдут с 10.00 до 12.00. Любой желающий сможет узнать о наличии вакансий, предлагаемой зарплате, а также получить консультации по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.