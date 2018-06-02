Елена Фурман выиграла золото на этапе КМ по академической гребле





Белоруска Елена Фурман победила в финальном заезде среди лодок легкого веса со временем 7 мин. 46,15 сек. На втором месте расположилась канадка Элен Глидоу, которая отстала от нашей спортсменки более чем на секунду. Бронза досталась немке Ладине Мейер.

Сегодня в Белграде пройдет финал А, где от Беларуси в двойках парных выступят Екатерина Карстен и Татьяна Кухта, а также Кристина Староселец и Татьяна Климович. У мужчин в двойке распашной без рулевого нашу страну представят Дмитрий Фурман и Сергей Володько, в четверке распашной без рулевого - Вадим Лялин, Дмитрий Выберанец, Игорь Пашевич и Николай Шарлап.