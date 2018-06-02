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Су-25 в Украине пролетел над пляжем на десятиметровой высоте (ВИДЕО)
03.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
Сообщается, что видео было снято над азовским побережьем в районе поселка Кирилловка Запорожской области. В это время здесь проходили учения пограничников Мариупольского отряда морской охраны, действующих в составе Объединенных сил.
Во время учений отработали задержание судна-нарушителя, действия спецгруппы во время пожара на катере, а также оказание помощи союзному катеру во время боя, сообщает издание "Обозреватель".
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Сообщается, что видео было снято над азовским побережьем в районе поселка Кирилловка Запорожской области. В это время здесь проходили учения пограничников...
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