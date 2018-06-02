В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Су-25 в Украине пролетел над пляжем на десятиметровой высоте (ВИДЕО) Сообщается, что видео было снято над азовским побережьем в районе поселка Кирилловка Запорожской области. В это время здесь проходили учения пограничников...

Сообщается, что видео было снято над азовским побережьем в районе поселка Кирилловка Запорожской области. В это время здесь проходили учения пограничников Мариупольского отряда морской охраны, действующих в составе Объединенных сил.Во время учений отработали задержание судна-нарушителя, действия спецгруппы во время пожара на катере, а также оказание помощи союзному катеру во время боя, сообщает издание "Обозреватель".