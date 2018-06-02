Ярмарки вакансий пройдут в Минске с 5 по 7 июня

Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 5, 6 и 7 июня.



Время работы с 10:00 до 12:00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.

5 июня она пройдёт в отделе обслуживания граждан №2 (просп. Любимова, 14) управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

6 июня – в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69).

7 июня – в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32).