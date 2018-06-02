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Ярмарки вакансий пройдут в Минске с 5 по 7 июня
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 5, 6 и 7 июня.
Время работы с 10:00 до 12:00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.
5 июня она пройдёт в отделе обслуживания граждан №2 (просп. Любимова, 14) управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
6 июня – в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69).
7 июня – в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32).
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Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 5, 6 и 7 июня.
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