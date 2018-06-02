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Что делали спасатели в городском парке Слуцка
03.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Специалисты Слуцкого РОЧС в первый день лета вышли в парк. Непосредственным общением с горожанами они завершили Республиканскую акцию «Не оставляйте детей одних!».
Они рассказывали всем о мерах пожарной безопасности дома и на отдыхе, рекомендовали установить во все жилые комнаты автономный пожарный извещатель и как это сделать. Всем посетителям парка были вручены тематические буклеты с полезной информацией.
В рамках акции работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили также ГУ «Слуцкий социально-педагогический центр», где ещё раз напомнили взрослым, что именно они несут ответственность за своих детей. С ребятами провели обучающие беседы, каждый получил памятный и полезный подарок.
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