Что делали спасатели в городском парке Слуцка



Индивидуальные беседы со случчанами в городском парке Слутский отделпо ЧС

Специалисты Слуцкого РОЧС в первый день лета вышли в парк. Непосредственным общением с горожанами они завершили Республиканскую акцию «Не оставляйте детей одних!».

Они рассказывали всем о мерах пожарной безопасности дома и на отдыхе, рекомендовали установить во все жилые комнаты автономный пожарный извещатель и как это сделать. Всем посетителям парка были вручены тематические буклеты с полезной информацией.

В рамках акции работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили также ГУ «Слуцкий социально-педагогический центр», где ещё раз напомнили взрослым, что именно они несут ответственность за своих детей. С ребятами провели обучающие беседы, каждый получил памятный и полезный подарок.