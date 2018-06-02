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На пожаре в деревне Безверховичи погиб хозяин дома. Видео
03.06.2018 — Разное | Слуцк Город
В ночь на воскресенье, 3 июня, в 02:15 на «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Безверховичи Слуцкого района,
Три пожарных расчёта прибыли к месту около 02:30, вскоре прибыла четвертая машина и бригада скорой помощи. К этому моменту деревянный дом вовсю горел открытым пламенем.
Как сообщается в сводке МЧС, в результате пожара погиб хозяин дома. Причина пожара в настоящий момент устанавливается.
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В ночь на воскресенье, 3 июня, в 02:15 на «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Безверховичи Слуцкого района, сообщает пресс-служба УМЧС по Минской...
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