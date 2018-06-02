В Слуцком районе завершилась Республиканская акция «Не оставляйте детей одних!» приуроченная к международному Дню семьи и Дню защиты детей





На третьем этапе акции работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили ГУ «Слуцкий социально-педагогический центр», где в очередной раз напомнили взрослым, что именно они несут ответственность за своих детей, что родитель – это самый первый и самый нужный учитель на всю жизнь.

С ребятами в непринужденной обстановке спасатели провели обучающие беседы, каждый получил памятный и полезный подарок, после беседы все вместе смотрели мультфильмы «Волшебная книга».

На завершающем этапе в первый календарный день лета вместе с активистами Белорусского Республиканского Союза Молодежи спасатели отправились в городской парк, где делились знаниями в области безопасности жизнедеятельности с прогуливающимися мамами и папами. Работники районного отдела по ЧС рекомендовали установить во все жилые комнаты автономный пожарный извещатель, рассказывали насколько это просто и как необходимо. Всем были вручены тематические буклеты с полезной информацией.

























Слуцк РОЧС