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БРСМ: время вперед!
03.06.2018 — Разное | Свислочская газета
– Конечно, в нашей стране молодежному движению уделяется особое внимание, – делятся впечатлениями свислочские делегаты. – На форуме прозвучало много ключевых посылов для лидеров ОО БРСМ. Как отметила глава Администрации Президента Наталья Кочанова, сотни тысяч юношей и девушек связали свою жизнь с самой массовой организацией – Белорусским республиканским союзом молодежи, приняли осознанное решение взять на себя ответственность за будущее страны, повести за собой молодое поколение. Конечно, члены ОО БРСМ должны быть примером беззаветной любви к Родине и своему народу, смело и аргументировано продвигать идеи традиционных духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни, отстаивать государственную позицию. Чтобы стать центром притяжения для молодежи, нужны яркие и запоминающиеся мероприятия. Государство возлагает на молодых большие надежды. Сегодня нельзя быть инертным и пассивным. Сохранить и приумножить все то, что вызывает чувство гордости за родную Беларусь, – дело чести современной молодежи. Это подчеркивалось и в приветствии участникам съезда, которое направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Наталья ТУРКО.
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Представители Свислоччины – первый секретарь РК ОО БРСМ Марина Рудомина и активист молодежной организации Владимир Михальчик – приняли участие в 43-м съезде...
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