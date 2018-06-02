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БРСМ: время вперед!

03.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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БРСМ: время вперед!
Представители Свислоччины – первый секретарь РК ОО БРСМ Марина Рудомина и активист молодежной организации Владимир Михальчик – приняли участие в 43-м съезде общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», который прошел 30 мая в Минске.

 

– Конечно, в нашей стране молодежному движению уделяется особое внимание, – делятся впечатлениями свислочские делегаты. – На форуме прозвучало много ключевых посылов для лидеров ОО БРСМ. Как отметила глава Администрации Президента Наталья Кочанова, сотни тысяч юношей и девушек связали свою жизнь с самой массовой организацией – Белорусским республиканским союзом молодежи, приняли осознанное решение взять на себя ответственность за будущее страны, повести за собой молодое поколение. Конечно, члены ОО БРСМ должны быть примером беззаветной любви к Родине и своему народу, смело и аргументировано продвигать идеи традиционных духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни, отстаивать государственную позицию. Чтобы стать центром притяжения для молодежи, нужны яркие и запоминающиеся мероприятия. Государство возлагает на молодых большие надежды. Сегодня нельзя быть инертным и пассивным. Сохранить и приумножить все то, что вызывает чувство гордости за родную Беларусь, – дело чести современной молодежи. Это подчеркивалось и в приветствии участникам съезда, которое направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.


Съезд проходил под девизом «БРСМ: время вперед!». Его участниками стали делегаты из всех регионов страны. Они представляли учащуюся, студенческую, работающую, сельскую, служащую молодежь. На форуме были подведены итоги деятельности организации за период с 2015 года, а также определена дальнейшая стратегия ее развития. Первым секретарем ЦК ОО БРСМ избран Дмитрий Воронюк.


– Идей и мыслей прозвучало немало. И их нужно поступательно воплощать в жизнь. Так что работа предстоит большая и интересная, – подытожила молодежный лидер района Марина Рудомина.

 

Наталья ТУРКО.

 
Теги: Минск
 
 
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Представители Свислоччины – первый секретарь РК ОО БРСМ Марина Рудомина и активист молодежной организации Владимир Михальчик – приняли участие в 43-м съезде...
 
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