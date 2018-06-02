Человек, который умеет помогать

Все, кто знает Лилию Васько из Свислочи, не задаются вопросом, куда она каждый день направляется на своем велосипеде. Улицы Гагарина, Мичурина, Первомайская – сегодня это ее привычный маршрут. Ведь Лилия Антоновна – социальный работник. (Лилия Васько (в центре) со своими подопечными И.А.Трофимик и Л.А. Кичкайло)

1 июня свислочанка отметила свой 60-летний юбилей. Теперь вот ждет следующую круглую дату: в 2019-м будет ровно 30 лет, как она примерила на себя профессиональную роль соцработника. И не просто примерила, но и выйти из нее не смогла. Оказалось, что и не роль это вовсе, а призвание, которому она остается верной по сей день.



«Социальный работник Лилия Васько» – это не просто запись в трудовой книжке, что лежит в Свислочском центре социального обслуживания населения, но в некотором роде и история учреждения. Ведь она была в числе первых, кто в 1989 году пришел в социальную службу района с желанием и готовностью помогать одиноким старикам, людям с инвалидностью, всем тем, кто не в силах позаботиться о себе самостоятельно. Казалось бы, три десятка лет прошло, а помнится как сегодня: подписан приказ о приеме на работу, определены подопечные – и Лиля направляется в чужие дома к чужим людям. Молодая и неопытная, тогда она не знала, какие радости и огорчения ждут ее. Все было ново и незнакомо. Энтузиазм и энергию подпитывала главная мысль: благодаря ей одинокие люди не будут так остро ощущать свое одиночество: и физически, и морально. Ведомая этим стимулом, соцработник входила в дома, узнавала людей, понимала, чем им помочь и как угодить, привязывалась к ним – и текли будни бурной рекой… Со временем Лилия Антоновна изучила все тонкости своей работы и людских характеров. Многому, признается, научили ее подопечные, дедушки и бабушки, давая мудрые советы. Сегодня с высоты лет понимает, что в ее профессии важны терпение и молчание, сочувствие и милосердие.



Старания Лилии Антоновны отмечает руководство. Директор центра соцобслуживания населения Юлия Колодинская ценит в соцработнике добросовестное отношение к делу и большой опыт. Внимательная, заботливая, добрая, отзывчивая, легкая на подъем – так отзываются о Лилии Антоновне ее подопечные Раиса Брониславовна и Серафим Петрович Бойко, Лилия Альфонсовна и Иван Павлович Кичкайло, Александра Александровна Лешенюк, Евгения Павловна Урбанович, Надежда Владимировна Неустроева, Мария Владимировна Михайловская и Ирина Антоновна Трофимик. «Наша Лиля все знает и все умеет», – говорят они и благодарны соцработнику за внимание, помощь, безотказность и доброе слово. Не забыли поздравить юбиляршу с 60-летием. Это дорогого стоит и греет душу Лилии Антоновне.

Наталья ТУРКО.

Фото автора.