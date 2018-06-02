ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Человек, который умеет помогать

03.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
Размер текста:
A
A
A

Человек, который умеет помогать

 

 

Все, кто знает Лилию Васько из Свислочи, не задаются вопросом, куда она каждый день направляется на своем велосипеде. Улицы Гагарина, Мичурина, Первомайская – сегодня это ее привычный маршрут. Ведь Лилия Антоновна – социальный работник. (Лилия Васько (в центре) со своими подопечными И.А.Трофимик и Л.А. Кичкайло)

 

1 июня свислочанка отметила свой 60-летний юбилей. Теперь вот ждет следующую круглую дату: в 2019-м будет ровно 30 лет, как она примерила на себя профессиональную роль соцработника. И не просто примерила, но и выйти из нее не смогла. Оказалось, что и не роль это вовсе, а призвание, которому она остается верной по сей день.


«Социальный работник Лилия Васько» – это не просто запись в трудовой книжке, что лежит в Свислочском центре социального обслуживания населения, но в некотором роде и история учреждения. Ведь она была в числе первых, кто в 1989 году пришел в социальную службу района с желанием и готовностью помогать одиноким старикам, людям с инвалидностью, всем тем, кто не в силах позаботиться о себе самостоятельно. Казалось бы, три десятка лет прошло, а помнится как сегодня: подписан приказ о приеме на работу, определены подопечные – и Лиля направляется в чужие дома к чужим людям. Молодая и неопытная, тогда она не знала, какие радости и огорчения ждут ее. Все было ново и незнакомо. Энтузиазм и энергию подпитывала главная мысль: благодаря ей одинокие люди не будут так остро ощущать свое одиночество: и физически, и морально. Ведомая этим стимулом, соцработник входила в дома, узнавала людей, понимала, чем им помочь и как угодить, привязывалась к ним – и текли будни бурной рекой… Со временем Лилия Антоновна изучила все тонкости своей работы и людских характеров. Многому, признается, научили ее подопечные, дедушки и бабушки, давая мудрые советы. Сегодня с высоты лет понимает, что в ее профессии важны терпение и молчание, сочувствие и милосердие.


Старания Лилии Антоновны отмечает руководство. Директор центра соцобслуживания населения Юлия Колодинская ценит в соцработнике добросовестное отношение к делу и большой опыт. Внимательная, заботливая, добрая, отзывчивая, легкая на подъем – так отзываются о Лилии Антоновне ее подопечные Раиса Брониславовна и Серафим Петрович Бойко, Лилия Альфонсовна и Иван Павлович Кичкайло, Александра Александровна Лешенюк, Евгения Павловна Урбанович, Надежда Владимировна Неустроева, Мария Владимировна Михайловская и Ирина Антоновна Трофимик. «Наша Лиля все знает и все умеет», – говорят они и благодарны соцработнику за внимание, помощь, безотказность и доброе слово. Не забыли поздравить юбиляршу с 60-летием. Это дорогого стоит и греет душу Лилии Антоновне.

 

Наталья ТУРКО.

Фото автора.

 

 

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все, кто знает Лилию Васько из Свислочи, не задаются вопросом, куда она каждый день направляется на своем велосипеде. Улицы Гагарина, Мичурина, Первомайская –...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Гродзенскай вобласці двое дзяцей пацярпелі падчас спальвання смецця
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Полымя
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика