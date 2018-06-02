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В двух деревнях Гродненской области дети пострадали при сжигании мусора

03.06.2018 12:56 — Разное | Аргументы и факты  
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В двух деревнях Гродненской области дети пострадали при сжигании мусора
Фото из открытых источников

Оба пожара случились в позднее время суток 2 июня.

10-летний мальчик из деревни Красновцы Лидского района оказался в больнице с ожогами 1 и 2 степени. Ожоги ребенок получил при неосторожном обращении с огнем во время сжигания мусора возле частного дома, пишет БЕЛТА.

В двух деревнях Гродненской области дети пострадали при сжигании мусора Какое наказание грозит за выжигание сухой травы?

При тех же условиях был травмирован его сверстник, но уже в деревне Селец Новогрудского района. Мальчик  получил ожог 1-2-й степени (2% тела).

По обоим фактам проводится проверка.
 

 
 
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Оба пожара случились в позднее время суток 2 июня.
 
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