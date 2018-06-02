Сделка года: Microsoft может купить GitHub за $5 миллиардов

По сообщениям зарубежных СМИ, компания Microsoft готовится приобрести репозиторий открытых кодов GitHub (крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки). Эта сделка может стать одной из самых дорогостоящих для компании.



В заметке Business Insider сообщается, то Microsoft ведёт переговоры о покупке GitHub уже не первый год, но переговоры на эту тему перешли в активную фазу именно в последнее время. Это может быть связано с предстоящим уходом генерального директора.

Данная сделка выглядит несколько странно. Ведь политика Microsoft была такой, что компания долгий период времени скрывала исходный код всех своих продуктов. Но за несколько последних лет это изменилось, и компания обнародовала исходные данные нескольких компонентов своих продуктов.