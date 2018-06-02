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В Молодечно мужчина стрелял по людям возле церкви
03.06.2018 13:14 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 июня, сообщает
Около церкви гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стрелял по прохожим из пневматической винтовки. Об этом в милицию сообщил очевидец произошедшего. Спустя пару минут с этого же номера мобильного телефона в дежурную службу РОВД позвонил мужчина. Он рассказал, что у него забрали винтовку и избили.
Сотрудники милиции задержали звонившего и доставили в милицию. Пока по хронологии событий правоохранители предполагают, что пьяный мужчина стал стрелять, очевидцы его обезвредили и забрали винтовку. Сейчас милиция ищет тех, кто видел случившееся. Если граждане, которые забрали у стрелявшего пневматику, пресекали преступление, то они не понесут ответственности. Но винтовку необходимо сдать в милицию.
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Около церкви гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стрелял по прохожим из пневматической винтовки.
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