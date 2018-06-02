ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генеральный директор «Беллакт» Александр Яроцкий сыграл в футбольном матче за команду гродненского мэра

03.06.2018 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
Генеральный директор «Беллакт» Александр Яроцкий сыграл в футбольном матче за команду гродненского мэра

Футбольный матч между командой председателя Гродненского горисполкома и командой дипломатических миссий завершился победой гостей фестивального города.

Команды по обе стороны поля вышли со звездным составом. Со стороны дипломатов играли представители дипмиссий России, Турции, Словакии и Таджикистана. Капитан  - Чрезвычайный и Полномочный посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш, в ее составе также был и политический обозреватель телеканала ОНТ Тенгиз Думбадзе, сообщает «Заря над Неманом».

Соперники собрали серьезные силы. За команду мэра Гродно вышел генеральный консул Российской Федерации в Бресте Игорь Конякин, а ее капитаном был прокурор Гродно Владимир Клишин. В составе команды также первый заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Сорока,  начальник отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома Евгений Ародь, генеральный директор Волковысского ОАО «Беллакт» Александр Яроцкий,  священник Андрей Ноздрин и другие. Судил товарищескую  встречу судья международной категории Казимир Знайдинский.

Комментировать эту игру было бы очень интересно, учитывая сферу деятельности нападающих, полузащитников и голкиперов.

Игра проходила в упорной борьбе, каждый рассчитывал на победу. Счет открыли гости в конце первого тайма. Отличился нападающий Алексей Маскалев из российского посольства. Хозяева сравняли счет только на последних минутах встречи. Автор гола - Николай Фастов, работник горисполкома.

В послематчевых пенальти победили дипломаты со счетом 4:3.

Генеральный директор «Беллакт» Александр Яроцкий сыграл в футбольном матче за команду гродненского мэра

Генеральный директор «Беллакт» Александр Яроцкий сыграл в футбольном матче за команду гродненского мэра

Генеральный директор «Беллакт» Александр Яроцкий сыграл в футбольном матче за команду гродненского мэра

Генеральный директор «Беллакт» Александр Яроцкий сыграл в футбольном матче за команду гродненского мэра

Генеральный директор «Беллакт» Александр Яроцкий сыграл в футбольном матче за команду гродненского мэра

Генеральный директор «Беллакт» Александр Яроцкий сыграл в футбольном матче за команду гродненского мэра

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футбольный матч между командой председателя Гродненского горисполкома и командой дипломатических миссий завершился победой гостей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жители Македонии протестовали против переименования своей страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Полымя
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика