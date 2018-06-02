Генеральный директор «Беллакт» Александр Яроцкий сыграл в футбольном матче за команду гродненского мэра





Футбольный матч между командой председателя Гродненского горисполкома и командой дипломатических миссий завершился победой гостей фестивального города.

Команды по обе стороны поля вышли со звездным составом. Со стороны дипломатов играли представители дипмиссий России, Турции, Словакии и Таджикистана. Капитан - Чрезвычайный и Полномочный посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш, в ее составе также был и политический обозреватель телеканала ОНТ Тенгиз Думбадзе, сообщает «Заря над Неманом» .

Соперники собрали серьезные силы. За команду мэра Гродно вышел генеральный консул Российской Федерации в Бресте Игорь Конякин, а ее капитаном был прокурор Гродно Владимир Клишин. В составе команды также первый заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Сорока, начальник отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома Евгений Ародь, генеральный директор Волковысского ОАО «Беллакт» Александр Яроцкий, священник Андрей Ноздрин и другие. Судил товарищескую встречу судья международной категории Казимир Знайдинский.

Комментировать эту игру было бы очень интересно, учитывая сферу деятельности нападающих, полузащитников и голкиперов.

Игра проходила в упорной борьбе, каждый рассчитывал на победу. Счет открыли гости в конце первого тайма. Отличился нападающий Алексей Маскалев из российского посольства. Хозяева сравняли счет только на последних минутах встречи. Автор гола - Николай Фастов, работник горисполкома.

В послематчевых пенальти победили дипломаты со счетом 4:3.























