Меловые карьеры - не место для отдыха





ОАО «Красносельскстройматериалы» обращается к жителям и гостям Волковысского района, туристам с настоятельной просьбой воздержаться от посещения меловых карьеров, купания в них, отдыха на берегах и склонах и прилегающей территории.

Карьеры промышленной добычи мела ОАО «Красносельскстройматериалы» относятся к производственным объектам повышенной опасности, на которых не допускается нахождение посторонних лиц. Карьеры имеют большую глубину и не приспособлены для купания. Кроме того, борта карьеров склонны к внезапным масштабным обрушениям. Значительная площадь карьеров не позволяет огородить их по всему периметру. При несчастном случае оказать экстренную помощь и спасти человека на таких объектах крайне сложно. Неутешительной является и статистика несчастных случаев, по данным ОСВОД только за последние годы на карьерах Волковысского района утонуло 10 человек.

Помните - игнорируя наши предупреждения, отдыхая в зоне карьеров и купаясь в них, вы подвергаете свое здоровье и жизнь ненужному риску и опасности.

Не стоит рисковать своей жизнью и здоровьем. Подумайте о своей безопасности и безопасности своих близких.

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