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Ушел из жизни заслуженный тренер Беларуси Виктор Белевич

03.06.2018 13:05 — Разное | Интерфакс  
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Заслуженный тренер Беларуси по баскетболу Виктор Белевич ушел из жизни на 77-м году жизни в субботу, сообщает пресс-служба Белорусской федерации баскетбола.

Ушел из жизни заслуженный тренер Беларуси Виктор Белевич
"Виктор Иванович был настоящим профессионалом, которому удалось открыть немало выдающихся баскетольных имен. Среди них - две олимпийские чемпионки Ирина Сумникова и Елена Швайбович, лидеры женской национальной сборной Анастасия Веремеенко и Елена Левченко, и множество других известных игроков", - говорится в сообщении.

В.Белевич окончил отделение баскетбола в БГУФК. С 1966 года работал тренером Республиканского училища олимпийского резерва. В 1975-м возглавил БК "Горизонт". В 80-е был тренером женской национальной команды БССР. В 1999-2002 годах тренировал женскую национальную команду Беларуси.

 

 

 
 
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Заслуженный тренер Беларуси по баскетболу Виктор Белевич ушел из жизни на 77-м году жизни в субботу, сообщает пресс-служба Белорусской федерации баскетбола.
 
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