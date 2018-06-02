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Ушел из жизни заслуженный тренер Беларуси Виктор Белевич
Заслуженный тренер Беларуси по баскетболу Виктор Белевич ушел из жизни на 77-м году жизни в субботу, сообщает пресс-служба Белорусской федерации баскетбола.
В.Белевич окончил отделение баскетбола в БГУФК. С 1966 года работал тренером Республиканского училища олимпийского резерва. В 1975-м возглавил БК "Горизонт". В 80-е был тренером женской национальной команды БССР. В 1999-2002 годах тренировал женскую национальную команду Беларуси.
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Заслуженный тренер Беларуси по баскетболу Виктор Белевич ушел из жизни на 77-м году жизни в субботу, сообщает пресс-служба Белорусской федерации баскетбола.
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