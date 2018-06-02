Москву возмутила попытка вербовки на Украине журналистки Высокович

В МИД РФ назвали попытку украинской спецслужбы завербовать корреспондентку российского информационного агентства Ирину Высокович свидетельством того, что на Украине нет свободы выражения мнения.

"2 июня стало известно, что Служба безопасности Украины пыталась завербовать корреспондента РИА Новости в Литве Ирину Высокович, прибывшую в украинский Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, арестованного по нелепому обвинению в государственной измене в рамках сфабрикованного уголовного дела", - говорится в комментарии ведомства.

"Этот инцидент - очередное подтверждение тому, что свобода выражения мнения на Украине прекратила свое существование, - заявили в МИД РФ. - Прямое давление, угрозы, провокации спецслужб, физическая расправа и политические судилища - таковы форматы взаимодействия украинского режима с журналистским сообществом".

"Требуем немедленно освободить Вышинского и снять с него все обвинения, - говорится в комментарии. - Призываем профильные международные структуры и международное сообщество должным образом отреагировать на ситуацию с Высокович".

Как сообщили в МИД России, "по словам Высокович, 1 июня сотрудники СБУ подошли к ней у входа в зал заседаний суда, посадили в машину и увезли в отделение Службы".

"В течение нескольких часов журналистку допрашивали о ее профессиональной деятельности, - заявили в ведомстве, - и в итоге попытались завербовать, заставив подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и предоставлять информацию о сотрудниках "РИА Новости".

Кирилл Вышинский был задержан 15 мая в Киеве, 17 мая Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 13 июля. Его обвиняют в государственной измене по ч.1. ст.111 УК Украины. 21 мая защита подала в Апелляционный суд Херсонской области жалобу на арест Вышинского. Однако суд 1 июня отказал адвокатам в изменении меры пресечения для него.

Статья 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена), которая вменяется журналисту, альтернативы содержанию под стражей как меры пресечения не предусматривает.