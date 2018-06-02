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В Словении проходят досрочные парламентские выборы

03.06.2018 11:18 — Разное | Интерфакс  
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Граждане Словении в воскресенье выбирают депутатов Государственного собрания, парламента страны, сообщает "Ассошиэйтед пресс".

Согласно предварительным опросам, в ходе выборов большинство голосов может получить правая Словенская демократическая партия (СДП) бывшего премьера Янеза Янши, однако вряд ли ей удастся заручиться поддержкой, которой будет достаточно для формирования правительства, отмечает АП.

По данным опросов, партия может получить около 25% голосов. За ней следуют ряд умеренных партий бывшей коалиции, которые могут собрать по 10-12% голосов избирателей.

"Растущая популярность Янши в традиционно умеренной Словении рассматривается как отражения резкого всплеска правого популизма в центральной и восточной Европе на фоне притока беженцев из стран Ближнего Востока и Африки", - подчеркивает агентство.

Однако, отмечает АП, по сообщениям наблюдателей, многие из избирателей заявляли до выборов, что пока не определились, какую партию поддержат в день голосования.

 
 
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Граждане Словении в воскресенье выбирают депутатов Государственного собрания, парламента страны, сообщает "Ассошиэйтед пресс". Согласно предварительным опросам,...
 
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