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На 77 году жизни скончался заслуженный тренер Беларуси Виктор Белевич

03.06.2018 13:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 2 июня на 77 году ушёл из жизни заслуженный тренер Беларуси Виктор Белевич. Об этом сообщает БФБ.  

«Виктор Иванович был настоящим профессионалом, которому удалось открыть немало выдающихся баскетбольных имён. Белорусская федерация баскетбола выражает искренние соболезнования семье великого тренера в связи с невосполнимой утратой...», – говорится на сайте федерации.  

Виктор Белевич родился 10 июля 1942 года.  

Мужчина учился в БГУФК. Сам Белевич не смог стать баскетболистом, и с 1966 года началась его тренерская карьера.  

На протяжении почти всей жизни Виктор Иванович был тренером Республиканского училища олимпийского резерва. Однако несколько раз Белевич делал перерывы, чтобы тренировать другие команды.  

Под его началом в 1996 году команда «РУОР» стала серебряным призером IV чемпионата Республики Беларусь по баскетболу среди женских команд.  

С 1975 по 1989 года был тренером БК «Горизонт» и директором спортшколы.  

В 1989 году команда «Горизонт» становится серебряным призёром чемпионата СССР.  

В 1980-ых годах также был тренером женской национальной команды БССР вместе с Халипским.  

С 1999 по 2002 года – главный тренер женской национальной команды Беларуси.  

Виктор Белевич считался одним из лучших баскетбольных женских тренеров Беларуси.  

 
 
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Новости Беларуси. 2 июня на 77 году ушёл из жизни заслуженный тренер Беларуси Виктор Белевич. Об этом сообщает БФБ.   «Виктор Иванович был настоящим профессионалом,...
 
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