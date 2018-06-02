﻿ Белоруска Елена Фурман взяла золото на первом этапе Кубка мира по академической гребле. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруска Елена Фурман взяла золото на первом этапе Кубка мира по академической гребле

03.06.2018 12:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 2 июня белоруссская спортсменка завоевала золото на первом этапе Кубка мира по академической гребле в Белграде.  

Елена Фурман первой пришла к финишу в заезде среди лёгких лодок. Отрыв составил чуть более секунды. Спортсменка преодолела дистанцию за 7 минут 46 секунд.  

Серебро взяла Элен Глидоу из Канады, третье место досталось немке Ладине Мейер.  

Финальный заезд в этом классе лодок состоялся 3 июня.  

Как сообщает Белорусская федерация гребли, в женских двойках Екатерина Карстен и Татьяна Кухта заняли 5 место, Татьяна Климович и Кристина Староселец – 6 место.  

В мае прошлого года десятилетний юбилей отмечал Брестский гребной канал.  

Спортивный комплекс включают в число лучших в Европе – подробнее здесь.  

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 2 июня белоруссская спортсменка завоевала золото на первом этапе Кубка мира по академической гребле в Белграде.   Елена Фурман первой пришла к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что делали спасатели в городском парке Слуцка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика