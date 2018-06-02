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Белоруска Елена Фурман взяла золото на первом этапе Кубка мира по академической гребле
Новости Беларуси. 2 июня белоруссская спортсменка завоевала золото на первом этапе Кубка мира по академической гребле в Белграде.
Елена Фурман первой пришла к финишу в заезде среди лёгких лодок. Отрыв составил чуть более секунды. Спортсменка преодолела дистанцию за 7 минут 46 секунд.
Серебро взяла Элен Глидоу из Канады, третье место досталось немке Ладине Мейер.
Финальный заезд в этом классе лодок состоялся 3 июня.
Как
В мае прошлого года десятилетний юбилей отмечал Брестский гребной канал.
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Новости Беларуси. 2 июня белоруссская спортсменка завоевала золото на первом этапе Кубка мира по академической гребле в Белграде. Елена Фурман первой пришла к...
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