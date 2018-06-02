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Камбербэтч спас курьера от хулиганов. Инцидент произошёл возле Бейкер-стрит
Новости Великобритании. Британский актер Бенедикт Камбербэтч выручил курьера из беды, в которую тот попал возле Бейкер-стрит. На мужчину напали хулиганы.
Как
Камбербэтч вышел из машины и побежал к курьеру, которого хулиганы уже успели ударить бутылкой по голове. Исполнитель роли Шерлока Холмса оттолкнул злоумышленников со словами «Оставьте его в покое!».
Нападавшие хотели было ударить Бенедикта, но тот вновь оттолкнул их, после чего хулиганы сбежали. Вероятно, они узнали актёра.
Случившееся подтвердил водитель такси.
«Сперва я не обратил внимание, что везу Бенедикта Камбербэтча. Только когда он выбежал из машины и начал кричать, я его узнал. Всё выглядело немного сюрреалистично. Здесь, на углу Бейкер-стрит, Шерлок Холмс отбивается от четырёх хулиганов», – рассказал таксист.
Водитель тоже помогал, но, по его словам, большую часть работы сделал Камбербэтч. Актёр не пострадал. Злоумышленников разыскивает полиция Великобритании.
Бенедикт Камбербэтч –
Весной 2018 года вышел в прокат фильм «Мстители: война бесконечности».
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Новости Великобритании. Британский актер Бенедикт Камбербэтч выручил курьера из беды, в которую тот попал возле Бейкер-стрит. На мужчину напали хулиганы. Как...
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