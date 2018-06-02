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Камбербэтч спас курьера от хулиганов. Инцидент произошёл возле Бейкер-стрит

03.06.2018 12:05 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Британский актер Бенедикт Камбербэтч выручил курьера из беды, в которую тот попал возле Бейкер-стрит. На мужчину напали хулиганы.  

Как сообщает The Sun, 41-летний актёр ехал на такси в клуб вместе со своей женой Софи Хантер. Проезжая мимо дома на Бейкер-стрит, где согласно произведениям Конан Дойля жил Шерлок Холмс, сыгравший этого персонажа мужчина не смог остаться в стороне.  

Камбербэтч вышел из машины и побежал к курьеру, которого хулиганы уже успели ударить бутылкой по голове. Исполнитель роли Шерлока Холмса оттолкнул злоумышленников со словами «Оставьте его в покое!».  

Нападавшие хотели было ударить Бенедикта, но тот вновь оттолкнул их, после чего хулиганы сбежали. Вероятно, они узнали актёра.  

Случившееся подтвердил водитель такси.  

«Сперва я не обратил внимание, что везу Бенедикта Камбербэтча. Только когда он выбежал из машины и начал кричать, я его узнал. Всё выглядело немного сюрреалистично. Здесь, на углу Бейкер-стрит, Шерлок Холмс отбивается от четырёх хулиганов», – рассказал таксист.  

Водитель тоже помогал, но, по его словам, большую часть работы сделал Камбербэтч. Актёр не пострадал. Злоумышленников разыскивает полиция Великобритании.  

Бенедикт Камбербэтч – британский актёр театра, кино и телевидения. Широкую известность мужчина получил благодаря роли Шерлока Холмса в сериале «Шерлок». Также актёр сыграл доктора Стрейнджа в фильмах по вселенной MarveI.  

Весной 2018 года вышел в прокат фильм «Мстители: война бесконечности».  

Новые «Мстители» собрали миллиард долларов за 11 дней – подробности здесь.  

 
 
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Новости Великобритании. Британский актер Бенедикт Камбербэтч выручил курьера из беды, в которую тот попал возле Бейкер-стрит. На мужчину напали хулиганы.   Как...
 
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