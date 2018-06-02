Беларуская медицина отказывается от бумаги и переходит в электронный формат

К 2022 году беларуское здравоохранение планирует полностью отказаться от бумажных носителей и перейти в электронный формат, пишет газета «Рэспубліка». Но некоторые вопросы остаются открытыми: например, пока что неясно, каким образом будут переносить информацию с бумажных амбулаторных карт. Кроме этого, должны быть компьютеризированы все медицинские учреждения и решен вопрос с электронными рецептами. Сегодня приобрести лекарство по такому рецепту можно только в сети «Белфармации», частные аптеки a таком формате не работают.

Что уже работает

Электронный рецепт

К технологии подключены все поликлиники города и государственные аптеки, а до 1 июля присоединятся и остальные медучреждения столицы: стационары, диспансеры, стоматологические поликлиники. Сейчас ведутся работы над порталом, где пациент сможет получить доступ к своей медицинской карточке. Появится возможность увидеть результаты последних анализов, заказать и отменить талон на прием к врачу, получить информацию по здоровому образу жизни или провериться на факторы риска по конкретному заболеванию. Зайти в личный кабинет можно будет только по паспортным данным. Также планируется разработать мобильные программы, через которые смогут проводить опросы населения, предоставлять информацию о поиске доноров и проведении акций.

Сегодня по «зеленой» карточке можно не только купить лекарство, но и по штрихкоду занять электронную очередь, записаться на прием к врачу, получить талон, ознакомиться с индивидуальным планом диспансерного наблюдения. Причем для этого не нужно каждый раз заново регистрироваться, достаточно ввести последние пять цифр штрихкода и подтвердить свою дату рождения.

Для получения карты нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, предъявить паспорт и заполнить бланк формы информированного согласия об использовании пластиковой карты «Для медицинского обслуживания» и передаче ограниченной персональной информации о нем по каналам связи. Карта абсолютно бесплатна.

Планшеты для участкового врача и скорой помощи

С помощью планшета врач может выписывать пациентам электронные рецепты либо направления на анализы во время приема на дому. С помощью планшета можно получить доступ к электронной амбулаторной карте пациента. Врач на месте может отследить электронные копии анализов, последние назначения препаратов, вызовы «скорой помощи», выполненные флюорографии, визиты врачей и диагнозы. Кроме этого, можно видеть все визиты на день вперед, что позволяет контролировать рабочее время. Сейчас на уровне Минздрава рассматривается вопрос об оснащении планшетами всех врачей общей практики.

Еще один важный проект касается автоматизации работы скорой медицинской помощи. Выездные бригады до конца года обеспечат планшетами. Так, врачи смогут оформить электронную карту вызова и получить доступ к медицинской карточке пациента в поликлинике. Кроме того, будут внедряться технологии, которые позволят проводить мониторинг местоположения бригад визуализацией на электронной карте города. Это повысит уровень управления госпитализацией и оперативность реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Электронная очередь для льготников

В некоторых учреждениях электронная очередь формируется с учетом льготных категорий граждан. Чтобы попасть к врачу без очереди многодетной маме, беременной женщине, инвалиду или ветерану ВОВ и при этом не вызвать возмущения других пациентов, достаточно один раз зарегистрироваться как льготник в электронной базе поликлиники через регистратуру.

Автоинформатор

За день до приема врача пациентам, которые заказывали талон по предварительной записи, на телефон приходит голосовое сообщение с напоминанием и просьбой уведомить медперсонал о своей явке на прием. Если человек никак не отреагирует, через час ему придет аналогичное оповещение. Если пациент не подтвердил явку, талон аннулируется и освободившимся временем сможет воспользоваться кто-то другой.