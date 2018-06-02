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Жители Македонии протестовали против переименования своей страны

03.06.2018 13:24 — Разное | Партизан  
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Жители Македонии протестовали против переименования своей страны. Вечером 2 июня в центре македонской столицы Скопье на оппозиционную демонстрацию вышли десятки тысяч человек, передают зарубежные информагентства.

30 мая премьер-министр страны Зоран Заев заявил, что намерен провести референдум по вопросу изменения названия государства. Среди вариантов —  Илиденская Македония, Горна (Верхняя) Македония, Северна (Северная) Македония, Македония-Скопье, передает "Еврорадио".



В 1991 году Македония провозгласила свою независимую и вышла из Югославии. Тогда же начались споры вокруг названия: поскольку в соседней Греции есть историческая область Македония, греческие власти опасаются, что в случае закрепления такого названия за страной начнутся территориальные претензии со стороны Скопье.

Из-за такой ​​позиции официальное название Македонии в ООН —  "бывшая югославская республика Македония", а Греция блокирует ее присоединение к Евросоюзу и НАТО.
 

 
 
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Жители Македонии протестовали против переименования своей страны. Вечером 2 июня в центре македонской столицы Скопье на оппозиционную демонстрацию вышли десятки...
 
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