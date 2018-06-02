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Жители Македонии протестовали против переименования своей страны
Жители Македонии протестовали против переименования своей страны. Вечером 2 июня в центре македонской столицы Скопье на оппозиционную демонстрацию вышли десятки тысяч человек, передают зарубежные информагентства.
30 мая премьер-министр страны Зоран Заев заявил, что намерен провести референдум по вопросу изменения названия государства. Среди вариантов — Илиденская Македония, Горна (Верхняя) Македония, Северна (Северная) Македония, Македония-Скопье, передает
В 1991 году Македония провозгласила свою независимую и вышла из Югославии. Тогда же начались споры вокруг названия: поскольку в соседней Греции есть историческая область Македония, греческие власти опасаются, что в случае закрепления такого названия за страной начнутся территориальные претензии со стороны Скопье.
Из-за такой позиции официальное название Македонии в ООН — "бывшая югославская республика Македония", а Греция блокирует ее присоединение к Евросоюзу и НАТО.
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Жители Македонии протестовали против переименования своей страны. Вечером 2 июня в центре македонской столицы Скопье на оппозиционную демонстрацию вышли десятки...
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