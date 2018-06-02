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Под Минском упал летательный аппарат — пилот травмирован
Под Минском упал летательный аппарат — паратрайк, а его пилот получил травму плеча. Об этом происшествии сообщает пресс-служба МЧС. Инцидент произошел вечером 2 июня возле деревни Лошаны.
Паратрайк упал в лесном массиве — во время полета могла оборваться стропа. Вызванные на место происшествия спасатели оказали помощь пилоту и передали его медикам. Состояние пострадавшего удовлетворительное, причины происшествия выясняются.
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Под Минском упал летательный аппарат — паратрайк, а его пилот получил травму плеча. Об этом происшествии сообщает пресс-служба МЧС. Инцидент произошел вечером 2...
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