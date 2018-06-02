Умер заслуженный тренер Беларуси Виктор Белевич

Sputnik . Заслуженный тренер Беларуси по баскетболу Виктор Белевич скончался на 77-м году жизни, сообщила пресс-служба Белорусской федерации баскетбола, передает





Белевич умер в субботу, 2 июня.





"Виктор Иванович был настоящим профессионалом, которому удалось открыть немало выдающихся баскетольных имен. Среди них — две олимпийские чемпионки Ирина Сумникова и Елена Швайбович, лидеры женской национальной сборной Анастасия Веремеенко и Елена Левченко, и множество других известных игроков", — говорится в сообщении пресс-службы.











