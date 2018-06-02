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Будет ли торговая война?

When you’re almost 800 Billion Dollars a year down on Trade, you can’t lose a Trade War! The U.S. has been ripped off by other countries for years on Trade, time to get smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июня 2018 г.

Министр финансов СШАстолкнулся с резкой критикой со стороны разгневанных коллег из стран G7, недовольных повышением пошлин на импорт стали и алюминия. Глава французского минфиназаявил, что у Вашингтона есть всего несколько дней, чтобы избежать торговой войны с союзниками.Трехдневная встреча глав финансовых ведомств "Большой семерки" проходила в Канаде. В следующие выходные в Квебеке состоится саммит лидеров стран G7, включая президента СШАПо итогам встречи не было даже принято совместного заявления, что, по мнению корреспондента Би-би-си в Северной Америке, можно считать явным признаком раздора. Жаркие дебаты, вероятнее всего, продолжатся и на самом саммите.Это редкий случай раскола в гармоничном клубе семи богатых стран, шесть из которых выступили с заявлением, в котором попросили Мнучина передать президенту США Дональду Трампу ихего решением о повышении пошлин, комментирует агентство Рейтер.В начале марта Трамп ввел повышенные пошлины на импорт стали и алюминия, но дал отсрочку, чтобы провести переговоры. На этой неделе министр торговли СШАобъявил, что с полуночи 1 июня новые тарифы вступают в силу для стран ЕС и Канады, а также Мексики. Евросоюз и Канада уже решили оспаривать их в рамках ВТО.Речь идет о 25-процентной пошлине на импортную сталь и 10-процентной пошлине на импортный алюминий из стран ЕС, Канады и Мексики.- сказал министр финансов Канадына пресс-конференции по итогам встречи, прошедшей на горном курорте Уистлер.Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр выразился еще жестче. Он сказал, что торговая война может начатьсяОднако Мнучин отверг выпады коллег и не согласился с их мнением о том, что США своими пошлинами нарушают правила международной торговли. В то же время министр финансов США пообещал, что Трамп внимательно отнесется к их озабоченности во время саммита G7 на следующей неделе.Ранее европейские страны пригрозили не только обжаловать американские пошлины в Всемирной торговой организации, но и ввести ответные ограничительные пошлины, в том числе в отношении американских мотоциклов, виски, джинсов и даже клюквы.Тем временем министр торговли США Росс встретился в Пекине с вице-премьером Китаяна фоне смягчения противостояния двух стран. Ранее обе страны договорились, что не будут начинать торговую войну, увеличив импорт американских товаров на китайский рынок.А сам президент Трамп, пока министры стран G7 возмущались в Канаде его экономической политикой, написал очередную порцию твитов, доказывая правоту США в торговых отношениях с Европой.возмутился Трамп в "Твиттере".считает президент США.- добавил он.