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На побережье Таиланда умер черный дельфин. Его рвало пакетами
Иллюстративное фото
Его вырвало пятью пакетами, пока специалисты-зоологи пытались его спасти.
Пакеты общим весом восемь килограммов застряли у животного в желудке и в горле и не позволяли ему глотать и переваривать пищу.
Недавние исследования показали, что количество различных изделий из пластмассы в океане утроится за следующие десять лет, если не предпринимать никаких действий.
Таиланд — крупный потребитель пластиковых мешков. Правительство объявило в мае о намерении ввести дополнительный налог на них. Считается, что эти мешки ежегодно приводят к смерти сотен обитателей океана.
Небольшой черный дельфин (его другие названия — кит-пилот, круглоголовый кит или гринда) был найден в понедельник в канале На-Тап.
Экологи попытались поддерживать животное на плаву с помощью лодок и установили над ним тент для защиты от палящих лучей солнца.
Дельфина пытались спасти в течение нескольких дней, но в пятницу днем он умер.
Биолог-океанограф Тон Тамронгнавасават объяснил журналистам, что из-за проглоченных пакетов дельфин не мог выжить, поскольку уже не был способен есть.
«Если у вас в желудке 80 пакетов, можете считать, что вы уже умерли», — сказал он.
Гринды (или черные дельфины) могут достигать в длину более восьми метров и весить до трех тонн.
Они отличаются дружелюбным характером и живут в стаях, передвигаясь на большие расстояния.
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На юге Таиланда скончался черный дельфин, проглотивший 80 пластиковых пакетов, сообщили местные власти.
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