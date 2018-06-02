В понедельник — до 30 градусов жары и грозы



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

БЕЛТА

Прогнозируется переменная облачность, ночью — малооблачно. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в отдельных районах по северной части страны кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый.Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 10−16 градусов тепла, во второй половине дня повысится до 24−30 градусов.