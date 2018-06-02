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В понедельник — до 30 градусов жары и грозы

03.06.2018 13:09 — Разное | UDF  
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Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Грозы ожидаются 4 июня по северу Беларуси, местами по южной части максимальная температура воздуха достигнет 30 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность, ночью — малооблачно. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в отдельных районах по северной части страны кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 10−16 градусов тепла, во второй половине дня повысится до 24−30 градусов.

 
 
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Грозы ожидаются 4 июня по северу Беларуси, местами по южной части максимальная температура воздуха достигнет 30 градусов тепла.
 
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