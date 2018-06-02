12 человек были эвакуированы из жилого дома во время пожара в Минске

Как стало известно, возгорание случилось на кухне в двухкомнатной квартире на одиннадцатом этаже. На место происшествия были вызваны спасатели.

В результате пожара никто из людей не пострадал. Сотрудники МЧС эвакуировали 12 жильцов дома. Огнем было повреждено имущество в квартире, закопчены стены. В данный момент выясняется причина пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По сообщению представителей Минского городского управления МЧС, за прошедшие сутки в столице было зарегистрировано два пожара. Кроме того, на оказание технической помощи спасатели выезжали семь раз.