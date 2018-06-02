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12 человек были эвакуированы из жилого дома во время пожара в Минске

03.06.2018 14:02 — Разное | Аргументы и факты  
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12 человек были эвакуированы из жилого дома во время пожара в Минске
Фото из открытых источников

Как стало известно, возгорание случилось на кухне в двухкомнатной квартире на одиннадцатом этаже. На место происшествия были вызваны спасатели.

12 человек были эвакуированы из жилого дома во время пожара в Минске Более 100 человек пришлось эвакуировать из больницы в Щучине из-за пожара

В результате пожара никто из людей не пострадал. Сотрудники МЧС эвакуировали 12 жильцов дома. Огнем было повреждено имущество в квартире, закопчены стены. В данный момент выясняется причина пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По сообщению представителей Минского городского управления МЧС, за прошедшие сутки в столице было зарегистрировано два пожара. Кроме того, на оказание технической помощи спасатели выезжали семь раз.

 
 
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Инцидент произошел вечером 2 июня в многоэтажном жилом доме по улице Корженевского.
 
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