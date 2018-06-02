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Из-за пожара в минской многоэтажке эвакуировали 12 человек
03.06.2018 14:08 — Разное | Беларусь Сегодня
"К прибытию пожарных из окна кухни двухкомнатной квартиры уже вырывалось пламя", - рассказали подробности в пресс-службе МЧС. Работу спасателей затрудняла высота - квартира горела на 11-м этаже.
В итоге пожарные эвакуировали с горящего 11-го и вышерасположенного этажей 12 человек. В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара выясняются.
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"К прибытию пожарных из окна кухни двухкомнатной квартиры уже вырывалось пламя", - рассказали подробности в пресс-службе МЧС. Работу спасателей...
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