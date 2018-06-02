В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы победители конкурса «Золотое перо «Белой Руси» - 2018» Конкурс проводится среди учащейся и рабочей молодёжи, членов клубов юных журналистов, действующих при редакциях газет, в центрах дополнительного...

Конкурс проводится среди учащейся и рабочей молодёжи, членов клубов юных журналистов, действующих при редакциях газет, в центрах дополнительного образования, а также молодых корреспондентов районных, городских газет, телевидения, Интернет-сайтов.Организаторы конкурса – Республиканское общественное объединение «Белая Русь» при поддержке Министерства образования Республики Беларусь и Министерства информации Республики Беларусь.В состав жюри конкурса входят представители руководства Министерства информации, ведущих СМИ Беларуси, Союза писателей Беларуси, РОО «Белая Русь», а также представители института журналистики БГУ.В финальном республиканском этапе конкурса участвовало 99 работ, ставших лучшими на районных и областных этапах.В 2018 году победителями конкурса стали: В номинации «Медиа III тысячелетия» – конкурс эссе, отражающих взгляд автора на современные медиа и роль молодежи в жизни общества -, в номинации «Беларусь – страна твоих возможностей» – конкурс печатных материалов о возможностях и перспективах современной молодежи в Беларуси –, в номинации «Вместе весело шагать» – конкурс художественной фотографии о семейном отдыхе и туризме в Беларуси -, в номинации «Мастер своего дела» – конкурс видеопроектов о людях, которые нашли свое призвание в профессии -