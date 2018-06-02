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Названы победители конкурса «Золотое перо «Белой Руси» - 2018»

03.06.2018 14:08 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Конкурс проводится среди учащейся и рабочей молодёжи, членов клубов юных журналистов, действующих при редакциях газет, в центрах дополнительного образования, а также молодых корреспондентов районных, городских газет, телевидения, Интернет-сайтов.

Организаторы конкурса – Республиканское общественное объединение «Белая Русь» при поддержке Министерства образования Республики Беларусь и Министерства информации Республики Беларусь.

В состав жюри конкурса входят представители руководства Министерства информации, ведущих СМИ Беларуси, Союза писателей Беларуси, РОО «Белая Русь», а также представители института журналистики БГУ.

В финальном республиканском этапе конкурса участвовало 99 работ, ставших лучшими на районных и областных этапах.

В 2018 году победителями конкурса стали: В номинации «Медиа III тысячелетия» – конкурс эссе, отражающих взгляд автора на современные медиа и роль молодежи в жизни общества -  Рогожкина Наталья (г. Дзержинск), в номинации «Беларусь – страна твоих возможностей» – конкурс печатных материалов о возможностях и перспективах современной молодежи в Беларуси – Анацко Кирилл (Светлогорский р-н, д. Корени), в номинации «Вместе весело шагать» – конкурс художественной фотографии о семейном отдыхе и туризме в Беларуси - Войткун Анна (Вороновский р-н, г.п. Радунь), в номинации «Мастер своего дела» – конкурс видеопроектов о людях, которые нашли свое призвание в профессии - Пакшис Вероника (г. Лида).

 
 
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