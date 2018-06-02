Католики проводят традиционную процессию Божьего тела









Процессии предшествовала Святая Месса, которая началась около костела Пресвятой Троицы на Золотой Горке. Далее паломники собрались около столичного монумента на площади Победы, где прочитали молитву, после чело проследовали по проспекту Независимости. Точкой здесь стал Дворец Республики, где специально были установлены алтари. За этими алтарями священнослужители читают отрывки из Евангелия и проповеди. Завершится процессия возле собора Имени Пресвятой Девы Марии на площади Свободы.









Особое значение этот праздник имеет для детей, которые в этом году впервые приступили к причастию. Они одеты особым образом -- в белые одежды, символизирующие чистоту души и помыслов.









Корни праздника уходят в XIII век и связаны с историей чешского священника, которого мучили сомнения о реальном присутствии в Причастии (или Пресвятых Дарах) тела и крови Иисуса Христа. Во время своего паломничества в Рим он остановился в городе Больсена. И там, на Мессе из Причастия брызнула кровь на льняной покров алтаря. Впечатленный священник отвез доказательство в Орвието, где находилась резиденция Папы Римского. В храме этого итальянского города покров с каплями крови хранится до сих пор.

1 / Фото: Татьяна БИЗЮК Фото: Татьяна БИЗЮК Фото: Татьяна БИЗЮК Фото: Татьяна БИЗЮК Фото: Татьяна БИЗЮК Фото: Татьяна БИЗЮК Фото: Татьяна БИЗЮК Фото: Татьяна БИЗЮК Фото: Татьяна БИЗЮК Фото: Татьяна БИЗЮК Фото: Татьяна БИЗЮК Фото: Татьяна БИЗЮК Фото: Татьяна БИЗЮК