Скончался заслуженный тренер Беларуси Виктор Белевич

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За свою карьеру он успел открыть немало выдающихся баскетбольных имен. В их числе и две олимпийские чемпионки: Ирина Сумникова и Елена Швайбович. Также Виктор Белевич занимался с лидерами женской национальной сборной Анастасей Веремеенко и Еленой Левченко.

"Виктор Иванович был настоящим профессионалом. Белорусская федерация баскетбола выражает искренние соболезнования семье великого тренера в связи с невосполнимой утратой", - говорится в сообщении на сайте БФБ.

Свою тренерскую карьеру Виктор Белевич начал в 1966 году после обучения в БГУФК. Самому стать профессиональным баскетболистом не сложилось, а вот научить этому других получалось отменно. С 1999 по 2000 годы возглавлял женскую национальную команду Беларуси.