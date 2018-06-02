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Белоруска Елена Фурман взяла «золото» на этапе КМ по академической гребле

03.06.2018 13:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Белоруска Елена Фурман взяла «золото» на этапе КМ по академической гребле
Белорусская федерация гребли

Первый этап Кубка мира по академической гребле проходил с 1 по 3 июня в Белграде (Сербия). По итогам соревнований наши спортсмены завоевали три медали, среди которых одна золотая.

Белоруска Елена Фурман взяла «золото» на этапе КМ по академической гребле 6 медалей завоевали белорусские атлеты на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Лучший результат среди лодок легкого веса в женской одиночке показала Елена Фурман. Белоруска более чем на секунду опередила ближайшую соперницу канадку Элен Глидоу.

На счету белорусской команды также две «бронзы». Третьими в заезде мужских двоек распашных без рулевого пришли Сергей Володько и Дмитрий Фурман. Еще одну бронзовую медаль завоевали Вадим Лялин, Дмитрий Выберанец, Игорь Пашевич и Николай Шарлап в заезде мужских четверок распашных. При этом в борьбе за «серебро» наши спортсмены лишь по фотофинишу уступили квартету из Нидерландов.

Отметим, что на этапе Кубка мира принимала участие опытная Екатерина Карстен, которая накануне праздновала день рождения. В женской двойке парной вместе с Татьяной Кухта двукратная олимпийская чемпионка заняла итоговое пятое место.

 
 
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Нашей спортсменке не было равных в женской одиночке среди лодок легкого веса.
 
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