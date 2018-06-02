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На именитую наставницу сборной России рухнули декорации во время ЧЕ по художественной гимнастике
Часть декорации во время чемпионата Европы по художественной гимнастике обрушилась и упала в зал, где в этот момент выступала российская гимнастка Анастасия Сергеева, передает корреспондент
Местом проведения очередного чемпионата Европы по художественной гимнастике стала испанская Гвадалахара.
Инцидент произошел в субботу во время выступления российской юниорки Анастасии Сергеевой. Гимнастический ковер располагался в 30 м от стены, поэтому российская спортсменка не пострадала.
Часть рухнувшей декорации висела над проходом, через который выходят в зал готовящиеся к старту гимнастки. Соревнования были прерваны на пять минут.
Как отмечает
Как передает
Между тем федерация гимнастики Испании сообщила, что проведет расследование инцидента.
— Самое главное, что мы хотим принести извинения всей российской делегации и Всероссийской федерации художественной гимнастики. Мы очень и очень огорчены произошедшим, которому нет объяснения. Пока что мы не можем объяснить, что именно случилось. Мы проведем расследование этого инцидента.
Фирма, которая занималась оформлением зала, очень высокого уровня, но пока они не могут дать объяснений. Пока что мы можем только попросить прощения у российской делегации, и лично у Ирины Винер-Усмановой, присутствие которой здесь является огромной честью для нас, — приводит
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Часть декорации во время чемпионата Европы по художественной гимнастике обрушилась и упала в зал.
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