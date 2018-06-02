На именитую наставницу сборной России рухнули декорации во время ЧЕ по художественной гимнастике

Часть декорации во время чемпионата Европы по художественной гимнастике обрушилась и упала в зал, где в этот момент выступала российская гимнастка Анастасия Сергеева, передает корреспондент ТАСС .



Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), вице‑президент технического комитета FIG и главный тренер сборной России Ирина Винер. Фото: Reuters

Местом проведения очередного чемпионата Европы по художественной гимнастике стала испанская Гвадалахара.

Инцидент произошел в субботу во время выступления российской юниорки Анастасии Сергеевой. Гимнастический ковер располагался в 30 м от стены, поэтому российская спортсменка не пострадала.

Часть рухнувшей декорации висела над проходом, через который выходят в зал готовящиеся к старту гимнастки. Соревнования были прерваны на пять минут.

Как отмечает Sports.ru , во время обрушения под декорациями находилась глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), вице‑президент технического комитета FIG и главный тренер сборной России Ирина Винер, которая является женой миллиардера Алишера Усманова.

Как передает «Р-Спорт» Ирина Винер не пострадала. Позднее она выводила спортсменок на ковер и присутствовала на церемонии награждения россиянок.

Между тем федерация гимнастики Испании сообщила, что проведет расследование инцидента.

— Самое главное, что мы хотим принести извинения всей российской делегации и Всероссийской федерации художественной гимнастики. Мы очень и очень огорчены произошедшим, которому нет объяснения. Пока что мы не можем объяснить, что именно случилось. Мы проведем расследование этого инцидента.

Фирма, которая занималась оформлением зала, очень высокого уровня, но пока они не могут дать объяснений. Пока что мы можем только попросить прощения у российской делегации, и лично у Ирины Винер-Усмановой, присутствие которой здесь является огромной честью для нас, — приводит «Р-Спорт» слова представителя оргкомитета соревнований и федерации Исабель Саган.