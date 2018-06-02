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Башар Асад хочет встретиться с Ким Чен Ыном в Северной Корее - СМИ

03.06.2018 13:22 — Разное | Интерфакс  
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Президент Сирии Башар Асад может направиться с визитом в Северную Корею, пишет в воскресенье газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на северокорейские СМИ.

По данным газеты, Б.Асад хочет встретиться с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Дата предполагаемых переговоров не уточняется, однако северокорейские СМИ приводят заявление Б.Асада, в котором он говорит о своем желании подобного визита.

"Я собираюсь направиться в КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном", - приводятся слова Б.Асада.

Согласно информации агентства "Ассошиэйтед пресс", Центральное телеграфное агентство Кореи также цитирует заявление Б.Асада.

"Мир приветствует знаменательные события на Корейском полуострове, произошедшие недавно благодаря выдающемуся политическому уму и мудрости руководства (лидера КНДР) Ким Чен Ына. Я уверен, что он достигнет окончательной победы и непременно осуществит объединение Кореи", - говорится в заявлении президента Сирии.

На 12 июня запланирован саммит президент США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.

 
 
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Президент Сирии Башар Асад может направиться с визитом в Северную Корею, пишет в воскресенье газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на северокорейские СМИ. По...
 
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