В Гродненской пограничной группе торжественно вручили оружие новым пограничникам

Открылся ритуал поднятием Государственного флага Республики Беларусь на строевом плацу.





После встречи с командованием и боевым знаменем части, с напутственными словами к присутствующим курсантам-пограничникам обратились заместитель начальника погрангруппы подполковник Сергей Савчук, ветеран-пограничник, полковник в отставке Виктор Крупский и представитель Гродненской епархии протоиерей отец Александр Казакевич. Они призвали новое пополнение честно и ответственно относиться к воинскому долгу и вверенному им боевому оружию, выразили уверенность в том, что служба на границе станет для юношей значимым периодом в жизни и позволит каждому осознать свою ответственность за судьбу родной земли.





В жизни новоиспеченных пограничников будет еще много ритуалов, но вручение оружия, наряду с принятием военной присяги – одно из первых и важных событий, которое остается в памяти каждого солдата на долгие годы.

Присягнет на верность Родине новое пополнение Гродненских пограничников уже 16 июня. Состоится мероприятие, традиционно, в г. Гродно на мемориальном ансамбле «Погибшим, но не побежденным воинам-пограничникам Белорусского пограничного округа».







