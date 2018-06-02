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В Гродненской пограничной группе торжественно вручили оружие новым пограничникам

03.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В Гродненской пограничной группе торжественно вручили оружие новым пограничникам

В Гродненской пограничной группе состоялся торжественный ритуал вручения боевого оружия новому пополнению пограничников, недавно прибывшему для обучения в учебном пункте. В дальнейшем они будут проходить службу в подразделениях границы Щучинского, Гродненского, Берестовицкого и Свислочского районов области. 

Открылся ритуал поднятием Государственного флага Республики Беларусь на строевом плацу.
 
В Гродненской пограничной группе торжественно вручили оружие новым пограничникам
 
После встречи с командованием и боевым знаменем части, с напутственными словами к присутствующим курсантам-пограничникам обратились заместитель начальника погрангруппы подполковник Сергей Савчук, ветеран-пограничник, полковник в отставке Виктор Крупский и представитель Гродненской епархии протоиерей отец Александр Казакевич. Они призвали новое пополнение честно и ответственно относиться к воинскому долгу и вверенному им боевому оружию, выразили уверенность в том, что служба на границе станет для юношей значимым периодом в жизни и позволит каждому осознать свою ответственность за судьбу родной земли.
 
В Гродненской пограничной группе торжественно вручили оружие новым пограничникам
 
В жизни новоиспеченных пограничников будет еще много ритуалов, но вручение оружия, наряду с принятием военной присяги – одно из первых и важных событий, которое остается в памяти каждого солдата на долгие годы.
Присягнет на верность Родине новое пополнение Гродненских пограничников уже 16 июня. Состоится мероприятие, традиционно, в г.Гродно на мемориальном ансамбле «Погибшим, но не побежденным воинам-пограничникам Белорусского пограничного округа».
 
В Гродненской пограничной группе торжественно вручили оружие новым пограничникам
В Гродненской пограничной группе торжественно вручили оружие новым пограничникам
В Гродненской пограничной группе торжественно вручили оружие новым пограничникам
 
Михаил СКОРИН
http://grodnonews.by
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродненской пограничной группе состоялся торжественный ритуал вручения боевого оружия новому пополнению пограничников, недавно прибывшему для обучения в...
 
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