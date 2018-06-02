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В Минске горела многоэтажка: 12 человек были эвакуированы
В субботу вечером в Минске произошёл пожар на верхнем этаже дома по ул. Корженевского.
Сотрудники МЧС эвакуировали 12 жильцов. На 11 этаже дома горела двухкомнатная квартира. Огонь вырывался из окна кухни, а доступ к очагу возгорания затрудняла высота. Пожар был ликвидирован. Обошлось без пострадавших. Причины пожара выясняются.
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В субботу вечером в Минске произошёл пожар на верхнем этаже дома по ул. Корженевского.
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